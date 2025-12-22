Las Flores
La Oficina de Atención al Consumidor interrumpe su atención por mudanza y retomará la actividad el 5 de enero
Se informa a la comunidad que a partir de hoy, lunes 22 de diciembre, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) permanecerá cerrada al público debido a tareas de mudanza.
La atención se reanudará a partir del 5 de enero de 2026, en su nueva sede ubicada en Avenida San Martín 480. Se solicita a los vecinos tener en cuenta esta información y disculpar las molestias ocasionadas.
