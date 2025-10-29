Respaldo municipal a instituciones que participan del programa «Jóvenes y Memoria»

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del acompañamiento permanente a las iniciativas educativas locales, el intendente Alberto Gelené, junto a la secretaria de Educación interina, Silveria Giménez, otorgaron un aporte destinado a fortalecer la participación de establecimientos florenses en el reconocido Programa “Jóvenes y Memoria”, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria.

El mencionado proyecto impulsa la reflexión, la construcción de memoria colectiva y el compromiso social de las y los estudiantes.

Este año, representarán a nuestra ciudad la Escuela Secundaria N° 1, el CEPT N° 37 y la Escuela Profesional Secundaria (EPS), cuyos equipos de trabajo desarrollan propuestas vinculadas a los derechos humanos, la identidad, la memoria histórica y la realidad comunitaria.

Durante la entrega, el intendente destacó la relevancia de sostener políticas educativas que promuevan la reflexión crítica y el protagonismo de las juventudes, reafirmando el compromiso del Municipio con la educación y la participación activa de los jóvenes florenses.