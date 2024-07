Se realizó el Acto Oficial a 208 años de la Declaración de la Independencia Argentina

El juego online en Argentina no ha dejado de crecer en los últimos años, especialmente desde la pandemia. Incluso un par de años antes, en 2018, esta actividad experimentó un auge importante cuando el Gobierno nacional puso fin al Prode a través del decreto 95/2018. El Prode, o Pronósticos Deportivos, fue un juego de apuestas con amplia difusión en el país. Fue creado en 1972 con el objetivo de recaudar dinero para fomentar el deporte en Argentina y destinar esos ingresos a obras de tipo social.

Tras la desaparición de esta actividad, las apuestas deportivas online tomaron fuerza, lo que supuso un importante impulso para el juego online. Desembarcaron en el país numerosas casas de apuestas que comenzaron a operar libremente, pero que pronto vieron cómo iban apareciendo normativas a nivel provincial.

El juego online también se vio complementado por la expansión de establecimientos físicos destinados a este negocio. El auge de la actividad ha generado la necesidad de establecer marcos legales sólidos para garantizar entornos de juego seguros, justos y regulados. Y es que la regulación no persigue combatir el juego, sino hacer de este tipo de negocio algo más enriquecedor para toda la sociedad.

Con normas que establezcan qué se puede y qué no se puede hacer en los casinos o las casas de apuestas ganan todos: los operadores, que ven que su reputación mejora; las administraciones públicas, porque obtienen ingresos en forma de tasas e impuestos; y los jugadores, que se embarcan en ecosistemas seguros de juego donde no hay riesgos de perder sus depósitos o no recibir sus ganancias.

Regulación a nivel provincial

A diferencia de otros países que sí cuentan con una normativa estatal, en Argentina la regulación de los casinos es de competencia provincial. Esto implica que pueden existir 23 normas distintas a las que se suma la regulación propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el vecino Chile sí se ha avanzado mucho estos últimos años para lograr una normativa estatal, de hecho puedes saber más sobre estas medidas en CasinosOnline.cl.

Volviendo a Argentina, hay diversos territorios, como la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pama, Tucumá o Santa Cruz, que tienen establecidos decretos y resoluciones específicas para regular el juego.

Y aunque genera un poco de enredo que cada territorio tenga sus propias leyes, hay elementos comunes que se mantienen en todas. Así, los operadores deben obtener licencias para cada lugar en el que quieran operar. Asimismo, están obligados a pagar impuestos y tasas, aunque estos varían en función de la provincia en la que se establezcan. Y como ocurre en otros países, existe una tendencia generalizada para promover el juego seguro y proteger al usuario frente al fraude y la ludopatía.

Por lo general, a pesar de las distintas regulaciones provinciales, la dinámica pasa por dar unidad a las normativas. Este camino de homogeneidad también ayuda a que exista cooperación entre los distintos territorios y pueda haber un mayor control sobre el fraude.

Una actividad recreativa y no una forma de ganar dinero

El gran reto de la legislacón del juego online en Argentina pasa por aplicar normativas a nivel provincial que sean trasladables de un lugar a otro. El país ha apostado, de momento, por regular esta actividad en este nivel territorial. Quizás en un futuro se de un paso más y se agilicen todos estos trámites.

De hacerlo, las empresas que se dedican a los juegos de casino podrían operar de forma más cómoda y poner en marcha de manera más sencilla sistemas que mantengan la protección de los datos y la seguridad en los pagos de recompensas y depósitos.

En cualquier caso, mientras llega todo eso (si alguna vez ocurre), muchas empresas del sector ya dan pasos adelante para avanzar en su actividad. Algunas de ellas proponen, entre otras cosas, considerar el juego como una actividad recreativa o de entretenimiento, nunca como una forma de ganar dinero.

El juego online es disfrute y diversión, siempre de manera responsable, no una alternativa a una actividad económica para enriquecerse. A su vez, es importante tener presente que con los diferentes juegos y apuestas se pone en riesgo dinero o capital propio y no existe la certeza de que se va a ganar siempre.

Por todo esto, es recomendable no invertir dinero a gastos esenciales, ni pedir fondos para jugar o apostar. Y por supuesto, alejar esta actividad de menores de edad o personas que no están en una situación emocional estable.

En resumen, Argentina cuenta actualmente con una regulación del juego online a nivel provincial. Y no hay en el horizonte ninguna propuesta de ley que lleve al conjunto de la nación un intento para aprobar normativas a nivel nacional. Mientras tanto, los operadores pueden ejercer su actividad bajo un estricto cumplimento de esas obligaciones a nivel territorial.