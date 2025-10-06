Volvieron a aumentar los combustibles: así quedaron los nuevos precios en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Con esta suba, se espera que en las próximas horas el resto de las compañías petroleras también ajusten sus valores. Propietario de una de las estaciones de servicio de nuestra ciudad nos informó que los precios aumentan todas las noches un porcentaje.-

En la ciudad de Las Flores, los precios en la estación de servicio YPF quedaron de la siguiente manera: