Las Flores
Aclaraciones y balance de gestión en conferencia de prensa del Intendente Alberto Gelené
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En rueda de prensa, el intendente Alberto Gelené hizo anuncios y brindó información sobre distintos temas referidos a las áreas municipales.
Compartió, en primera instancia, algunas aclaraciones tras los dichos falaces sobre su persona y la función política, los cuales fueron vertidos por un productor rural en un medio nacional.
En este marco, el intendente Gelené reafirmó el compromiso de continuar con el desarrollo y la productividad a través de las gestiones – como se realizan permanentemente, destacando además el esfuerzo del personal municipal y de todos los equipos – para la ejecución de nuevas obras y así efectivizar la reconstrucción de la red vial y el estabilizado de los caminos rurales afectados como consecuencia de la importante inundación que se registró este año en la región.
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
Al respecto, informó que días pasados se concretó la firma de un nuevo acuerdo con Provincia Leasing para la adquisición de dos nuevas maquinarias que permitirán fortalecer las tareas destinadas a servicios públicos en beneficio de los vecinos de todo el partido.
En otros términos, Alberto Gelené señaló que “estamos culminando un año con una situación financiera transparente, ordenada pero compleja” que ha conllevado un gran esfuerzo para cumplir con los objetivos de cerrar el año con el pago aguinaldo que será acreditado el miércoles 24 de diciembre y del sueldo correspondiente a diciembre que se abonará el día 31.
En este sentido también se comunicó que fue elevado formalmente al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026 para ser tratado por el cuerpo legislativo recientemente conformado.
Este proyecto estima continuar valorizando el desempeño de los trabajadores municipales en todas las áreas que hacen posible el funcionamiento del municipio y se propone una recuperación del 20% de los sueldos (con un 5% de aumento que se concretará en enero), tan “castigados” durante este año, y una actualización de las tasas (sin generar nuevas) que se readecuan a la desvalorización y el aumento de mucho de los insumos para la prestación de servicios.
Por último, el intendente destacó el desarrollo de todas las acciones que se llevan adelante, tanto en lo que refiere a seguridad, a cultura, salud, deportes, y mas, todos sectores muy importantes y por los cuales se trabaja incansablemente porque son de gran relevancia para la comunidad.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti
La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial
Jet Parking Ezeiza, la alternativa más conveniente para dejar tu auto antes de viajar
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras