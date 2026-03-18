Confites pondrá el broche de oro con un show de rock nacional en el cierre de los 170 años de Las Flores

La ciudad de Las Flores se prepara para vivir una jornada inolvidable este 25 de marzo, cuando la banda Confites tenga a su cargo el gran cierre de los festejos por el 170° aniversario de la localidad.

Con más de 30 años de trayectoria y cientos de presentaciones en distintos escenarios del país, Confites se ha consolidado como una de las bandas de covers más reconocidas del país. Su propuesta se centra en clásicos del rock nacional argentino, interpretando canciones de grupos y artistas icónicos como Soda Stereo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Piojos, La Renga y Andrés Calamaro, entre otros. Esto les permite conectar con públicos de todas las edades, convirtiendo cada show en una verdadera fiesta.

Pero la celebración no se limitará únicamente al cierre musical. A lo largo de la jornada, habrá una variada programación que incluirá espectáculos con artistas locales, propuestas culturales y shows pensados especialmente para los más pequeños y adolescentes, garantizando así una experiencia inclusiva y para toda la familia.

De esta manera, Las Flores celebrará sus 170 años con múltiples actividades y un broche de oro a pura música, reafirmando su identidad cultural y el acompañamiento de toda la comunidad en una fecha tan significativa.