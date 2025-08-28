Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad

Las Flores

Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad

La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Vial y Espacio Públicos, continúa con el plan de trabajos de señalización y embellecimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.
Foto del avatar

Publicado

hace 44 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En este marco, se realizan tareas de demarcación vial, colocación de señalética vertical, pintura de elementos de seguridad y embellecimiento de espacios públicos.

Entre los trabajos más recientes, se destacan las demarcaciones y colocación de cartelería en inmediaciones y accesos al Parque Plaza Montero, además de la instalación de tachas reflectivas que refuerzan la seguridad vial en la zona.

Estas acciones se complementan con la mejora de distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y un entorno urbano en mejores condiciones para los vecinos.

Te puede interesar:

Las Flores se potencia en infraestructura deportiva con apoyo de la Provincia

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.