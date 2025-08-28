Las Flores
Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad
La Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Infraestructura Vial y Espacio Públicos, continúa con el plan de trabajos de señalización y embellecimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.
En este marco, se realizan tareas de demarcación vial, colocación de señalética vertical, pintura de elementos de seguridad y embellecimiento de espacios públicos.
Entre los trabajos más recientes, se destacan las demarcaciones y colocación de cartelería en inmediaciones y accesos al Parque Plaza Montero, además de la instalación de tachas reflectivas que refuerzan la seguridad vial en la zona.
Estas acciones se complementan con la mejora de distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y un entorno urbano en mejores condiciones para los vecinos.
