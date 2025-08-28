Demarcación vial, colocación de cartelería y mejoras urbanas en diferentes sectores de la ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En este marco, se realizan tareas de demarcación vial, colocación de señalética vertical, pintura de elementos de seguridad y embellecimiento de espacios públicos.

Entre los trabajos más recientes, se destacan las demarcaciones y colocación de cartelería en inmediaciones y accesos al Parque Plaza Montero, además de la instalación de tachas reflectivas que refuerzan la seguridad vial en la zona.

Estas acciones se complementan con la mejora de distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar un tránsito más seguro y un entorno urbano en mejores condiciones para los vecinos.