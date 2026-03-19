El municipio dio a conocer las actividades, espectáculos y artistas que formarán parte del 170° aniversario de Las Flores

En su mensaje, el jefe comunal convocó a toda la comunidad, tanto del caso urbano como de la zona rural, a ser parte de los festejos en este día emotivo y cargado de identidad. Las acciones protocolares se iniciarán a 9:30 horas con el homenaje al fundador Manuel Venancio Paz en el busto que lo recuerda; luego se compartirá el Acto Centralizado a las 10 horas en Plaza Mitre.

En horas del mediodía, cerca de las 12:30, se recibirá a la agrupación que lleva adelante la tradicional cabalgata y encuentro en la Estancia Los Carrizales. En las primeras horas de la tarde se dará inicio a las actividades recreativas y armado de stands con música en Plaza Mitre. En tanto, a las 18 horas será el comienzo de los espectáculos en el escenario. La grilla de artistas estará conformada por: Maia Sancho y todo el folclore; Luis Álvarez con todo el ritmo melódico y tropical; el show de Las Guerreras Golden; el tributo a los Redondos con Barbazul y Los Perros sin Folletos; mas folclore con La Patio ‘i Tierra; rock de los 80’s y 90’s con Walkmans y la presentación de la banda Confites, con los mejores covers en sus 35° Aniversario.

A las 20.30 horas se hará el brindis y corte de torta, momento que se compartirá junto a los intendentes florenses que cumplieron funciones desde la vuelta a la Democracia. En este marco, se recuerda que se lleva adelante la iniciativa “El día del regreso” para que aquellos florenses que no viven en la ciudad, puedan venir ese día o envíen su saludo a través de un video. En la jornada estarán abiertas las escuelas primarias urbanas para que puedan ser recorridas y rememorar historias. Además, la Municipalidad adherirá a todos los eventos que se realizarán en consonancia con el aniversario, tales como la 27° Fiesta Criolla del Hospital; cabalgata y acto en Los Carrizales; actividades de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Espacio para la Memoria a 50 años del Golpe de Estado; presentación de libro de Nora Genaro; inicio de la 20° Temporada de Folclore para Escuchar; y acto 20° aniversario del Centro “Los Manzanares”.