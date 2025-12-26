Las Flores
Nación giró más de 1.000 millones a distritos complicados por inundaciones, entre ellos Las Flores
El Gobierno nacional transfirió $1.046 millones a distritos bonaerenses afectados por el exceso hídrico. La asistencia forma parte del paquete de $1.900 millones anunciado para la emergencia agropecuaria, con obras en caminos rurales, maquinaria y créditos blandos para productores.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En el marco de la emergencia agropecuaria que golpea al centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional concretó el giro de $1.046 millones a municipios bonaerenses afectados por las inundaciones que sufrieron en los primeros días del 2025.
Esta ayuda económica está enmarcada en una primera etapa de la ayuda comprometida, que prevé un total de $1.900 millones para aliviar el impacto del exceso hídrico en zonas rurales clave. Los distritos afectados corresponden principalmente a la Cuarta y Séptima sección electoral de la provincia.
La transferencia de fondos se realizó a través de la Resolución 250/2025 y alcanza a los municipios de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y Nueve de Julio. Los recursos se canalizan mediante la Ley Nacional 26.509, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA).
Desde el Ejecutivo nacional explicaron que el dinero tiene como destino principal la asistencia directa a los distritos para afrontar los daños provocados por las inundaciones, especialmente en la red de caminos rurales. El deterioro de los accesos es una de las principales preocupaciones en la región, ya que complica la producción y pone en riesgo el abastecimiento y la conectividad de los pueblos.
El anuncio original de la ayuda total se había realizado en noviembre pasado, durante una reunión en la ciudad de Nueve de Julio encabezada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a intendentes y más de 400 productores damnificados. Allí se detalló que los fondos serían utilizados para la compra de piedra, combustible y materiales necesarios para reparar caminos rurales.
Además del envío de dinero, el paquete de asistencia incluye refuerzos operativos. Vialidad Nacional aportará maquinaria para trabajar de manera coordinada con la Provincia, mientras que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sumará 25 efectivos con equipamiento propio para intervenir en las zonas más comprometidas por el agua.
En paralelo, el Gobierno nacional anunció la implementación de créditos blandos a través del Banco Nación para los productores afectados, con dos meses de gracia para postergar pagos de préstamos vigentes. “El objetivo primario es que no haya personas, caminos, producción ni pueblos aislados”, había remarcado Bullrich, al poner el foco en la recuperación inmediata de accesos e ingresos a las comunidades rurales bonaerenses.
FUENTE: LA TECLA
El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: ¿cuáles son?
Héroe de nuestra comunidad: el Bombero Cristian González salva la vida de un bebé con valentía, rapidez y dedicación incansable
Accidente de tránsito en el km 291 de la Ruta Nacional Nº 3: colisión entre un camión y un automóvil
La ciudad, un horno: la sensación térmica alcanzará los 38° y el calor extremo seguirá la semana próxima
Reclamo de las familias TEA Las Flores por la pirotecnia que afectó a niños, adultos y mascotas en estas fiestas
El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: ¿cuáles son?
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras