Las Flores
Pirotecnia cero en Las Flores: recuerdan la prohibición y los canales de denuncia
Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad que se encuentra prohibido el uso y la comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro, así como también el lanzamiento de globos aerostáticos, en todo el partido.
La medida se encuentra establecida en la Ley Provincial N.º 15.406/22, Artículo 3, y en la Ordenanza Municipal N.º 3208/19, y tiene como objetivo proteger la salud de las personas, los animales y el ambiente, además de prevenir accidentes e incendios.
Ante situaciones de uso indebido de pirotecnia, los vecinos pueden realizar la denuncia correspondiente comunicándose con la Comisaría local al 452222 o con Control Urbano al 446191.
Para mayor información o consultas, se encuentra disponible el Área de Cuidado Animal, a través de los teléfonos 2244-442236 o 2244-15-466040. Desde el Municipio se solicita el compromiso y la colaboración de toda la comunidad para respetar la normativa vigente y contribuir a una convivencia más segura y responsable.
