Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Pirotecnia cero en Las Flores: recuerdan la prohibición y los canales de denuncia

Las Flores

Pirotecnia cero en Las Flores: recuerdan la prohibición y los canales de denuncia

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda a la comunidad que se encuentra prohibido el uso y la comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro, así como también el lanzamiento de globos aerostáticos, en todo el partido.

La medida se encuentra establecida en la Ley Provincial N.º 15.406/22, Artículo 3, y en la Ordenanza Municipal N.º 3208/19, y tiene como objetivo proteger la salud de las personas, los animales y el ambiente, además de prevenir accidentes e incendios.

Ante situaciones de uso indebido de pirotecnia, los vecinos pueden realizar la denuncia correspondiente comunicándose con la Comisaría local al 452222 o con Control Urbano al 446191.

Te puede interesar:

El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026

Para mayor información o consultas, se encuentra disponible el Área de Cuidado Animal, a través de los teléfonos 2244-442236 o 2244-15-466040. Desde el Municipio se solicita el compromiso y la colaboración de toda la comunidad para respetar la normativa vigente y contribuir a una convivencia más segura y responsable.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.