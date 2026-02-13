Las Flores
Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores
En la mañana de ayer se llevó a cabo en la ciudad un encuentro informativo sobre el programa Fuerza Solidaria, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a líneas de financiamiento destinadas a instituciones y organizaciones sociales locales.
La jornada tuvo como objetivo generar una agenda de trabajo conjunta entre instituciones deportivas, sociedades de fomento, cooperativas, asociaciones civiles y demás organizaciones comunitarias, junto a autoridades y referentes territoriales, para promover el acceso a préstamos con tasas accesibles que permitan impulsar proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento, capital de trabajo, maquinarias y otras necesidades institucionales.
La iniciativa llega a la ciudad a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Desarrollo Humano, buscando fortalecer el crecimiento y sostenimiento de entidades que cumplen un rol social fundamental.
Las Flores abre la preinscripción 2026 a carreras universitarias en convenio con la Universidad Nacional de Quilmes
En el marco del encuentro, el intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, recibieron al presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a su gerente Diego Gojzman y al director de Articulación Regional del ministerio, Diego Ginestra.
Durante la actividad, el jefe comunal agradeció la presencia de las autoridades y destacó el trabajo del equipo municipal para concretar la llegada del programa, invitando a las instituciones locales a informarse y sumarse a esta herramienta de financiamiento.
Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y otros espacios que podrían acceder a este tipo de asistencia para fortalecer sus proyectos y servicios comunitarios.
El intendente Blanstein analizó la gestión y los proyectos en marcha
Impulsan un proyecto tecnológico en el ex galpón de máquinas
Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Fin de semana largo con temperaturas agradables y posibilidad de lluvias aisladas durante la jornada del domingo
