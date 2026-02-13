Connect with us
Noticias Las Flores

Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores

Las Flores

Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores

hace 10 minutos

En la mañana de ayer se llevó a cabo en la ciudad un encuentro informativo sobre el programa Fuerza Solidaria, una iniciativa orientada a facilitar el acceso a líneas de financiamiento destinadas a instituciones y organizaciones sociales locales.

La jornada tuvo como objetivo generar una agenda de trabajo conjunta entre instituciones deportivas, sociedades de fomento, cooperativas, asociaciones civiles y demás organizaciones comunitarias, junto a autoridades y referentes territoriales, para promover el acceso a préstamos con tasas accesibles que permitan impulsar proyectos de infraestructura, adquisición de equipamiento, capital de trabajo, maquinarias y otras necesidades institucionales.

La iniciativa llega a la ciudad a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Desarrollo Humano, buscando fortalecer el crecimiento y sostenimiento de entidades que cumplen un rol social fundamental.

En el marco del encuentro, el intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, recibieron al presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a su gerente Diego Gojzman y al director de Articulación Regional del ministerio, Diego Ginestra.

Durante la actividad, el jefe comunal agradeció la presencia de las autoridades y destacó el trabajo del equipo municipal para concretar la llegada del programa, invitando a las instituciones locales a informarse y sumarse a esta herramienta de financiamiento.

Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y otros espacios que podrían acceder a este tipo de asistencia para fortalecer sus proyectos y servicios comunitarios.

Temas:
