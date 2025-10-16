Connect with us
Se realizó en nuestra ciudad la compactación de vehículos y autopartes en marco de la Ley 14.476

Las Flores

hace 5 horas

En nuestra ciudad, se realizaron los trabajos de compactación de autos, camiones, motos y autopartes, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles y Lotes de Chatarra.

Estas acciones se llevaron adelante conforme a lo establecido por la Ley 14.476, artículo 33, del Decreto Ley 7543/69, con el objetivo de promover la correcta disposición de vehículos fuera de uso y sus componentes, contribuyendo a la seguridad vial y al cuidado del medio ambiente.

Los trabajos fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, junto al área de Tránsito, y contaron con la colaboración de DDI Las Flores, Policía Comunal, Comando de Prevención Rural y Vialidad.

Con esta medida, la ciudad avanzó en la implementación de políticas de gestión de residuos automotores, asegurando una compactación segura y responsable de los vehículos y autopartes que ya no se encuentran en circulación.

