Se realizó en nuestra ciudad la compactación de vehículos y autopartes en marco de la Ley 14.476
En nuestra ciudad, se realizaron los trabajos de compactación de autos, camiones, motos y autopartes, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles y Lotes de Chatarra.
Estas acciones se llevaron adelante conforme a lo establecido por la Ley 14.476, artículo 33, del Decreto Ley 7543/69, con el objetivo de promover la correcta disposición de vehículos fuera de uso y sus componentes, contribuyendo a la seguridad vial y al cuidado del medio ambiente.
Los trabajos fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, junto al área de Tránsito, y contaron con la colaboración de DDI Las Flores, Policía Comunal, Comando de Prevención Rural y Vialidad.
Con esta medida, la ciudad avanzó en la implementación de políticas de gestión de residuos automotores, asegurando una compactación segura y responsable de los vehículos y autopartes que ya no se encuentran en circulación.
