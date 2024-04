Javier Milei ratificó el “reclamo inclaudicable” por la soberanía de la Argentina sobre las Malvinas

Abril empezará con una serie de nuevos aumentos en bienes y servicios que meterán una fuerte presión a los salarios. El poder adquisitivo pierde por goleada contra la inflación.

Colectivos y trenes para los que no registraron la SUBE: La Secretaría de Transporte informó que los precios de los servicios no subirán, pero sí habrá un incremento en el área metropolitana para aquellos pasajeros que no hayan registrado la tarjeta SUBE.

Así, el boleto mínimo de colectivo que hoy es de $ 270, pasará a $ 429,30 para quienes no estén registrados. El viaje en tren más económico que es de $ 130 se irá a $ 260. En los micros de corta distancia, el tramo más largo podría llegar a valer hasta $ 589,54. Los subtes iban a aumentar pero la suba se canceló.

Aunque el 1 de abril comienza a regir la diferenciación tarifaria sigue abierta la posibilidad de hacer el trámite. Inicialmente, había previsto un incremento del 36,6% en el transporte, atado a la suba del IPC en el primer bimestre, pero finalmente se postergó.

Medicina prepaga: La medicina privada tendrá su cuarto aumento consecutivo por encima de los dos dígitos. Será de entre 16 y 19%, según la empresa. Esta suba se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo.

Combustibles: La nafta y el gasoil tendrán otro aumento de al menos un 4% en abril por la suba de los impuestos que se habían congelado durante la gestión de Alberto Fernández y que se están terminando de sincerar mes a mes.

Las petroleras también aplicarían un incremento que compense la devaluación mensual del peso contra el dólar (+2% en el tipo de cambio oficial).

Tarifa de gas: Después de haber pateado la suba, el Gobierno decidió avanzar con la quita de subsidios en la facturas de gas.

Habrá un ajuste que abarcará tanto el precio del gas en sí mismo, como en el transporte y distribución, aunque por ahora solo se conocen los detalles del primer caso. En los próximos días, el Gobierno debe definir las alzas en transporte y distribución y ahí se podrá ajustar el valor final del impacto en las boletas.

En cuanto al gas en sí, los hogares de altos ingresos (denominados N1) tendrán un incremento del 179%, de $ 33,09 a $ 92,33 por metro cúbico en Buenos Aires. Para usuarios no residenciales, la actualización es del 612%. En tanto, los hogares N2, de ingresos bajos, verán un salto del 154%.

Agua: El agua podría subir un 209% durante el cuarto mes del año en el área metropolitana que controla Aysa, aunque la compleja ingeniería técnica para procesar la audiencia pública que se realizó esta semana podría correr la actualización para mayo.

Alquileres: Todos los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Si el contrato se firmó en el mes de abril, corresponde aplicarle el ajuste, que será de 197,7%.

Colegios privados :El último día hábil de marzo, las autoridades firmaron las resoluciones que habilitan incrementos promedio del 9% en Ciudad y 4,7% en Provincia para los institutos de enseñanza privada subsidiados de esas jurisdicciones. La suba en la cuota que deben pagar 1,3 millones de alumnos bonaerenses y casi 300 mil estudiantes porteños representa un nuevo impacto en los presupuestos.



Peajes: En abril, los peajes de rutas nacionales y algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 200%.



Con la actualización, la tarifa mínima en hora pico para los autos será de $900. El alza se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, que arrancó el 19 de marzo y se cerrará el 17 de abril.