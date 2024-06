La Provincia Prevé suba de hasta 600% en la tarifa de Gas por quita de subsidios de Nación

Marina Devita de Clarín informó que la diputada nacional Carolina Piparo selló su distanciamiento definitivo de La Libertad Avanza, luego de haber acompañado desde cerca al presidente Javier Milei durante la campaña, al considerar que los libertarios «se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes».

«Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los ‘liberales’, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado«, apuntó Piparo.

En diálogo con Clarín, la legisladora sentenció: «No fui, no soy ni seré fanática de nada ni de nadie. Desde mi banca, mi compromiso es con el país, con los argentinos en general y con los bonaerenses en particular».

«No me sorprenden los ataques sin fundamentos porque no es la primera ni será la última vez, pero creer que van a disciplinarme con insultos por redes, es subestimarme«, planteó Piparo a este diario, quien consideró que «la idea de que no se puede disentir en nada y de que se debe obedecer sin fisuras no tiene nada de liberal».

A través de un duro mensaje publicado esta madrugada en sus redes sociales, la diputada nacional marcó su distanciamiento definitivo del espacio liderado por Javier Milei. «Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos«, arremetió.

«El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto», sentenció Piparo tras las críticas que recibió vía redes sociales por parte del núcleo duro de los libertarios, quienes la cuestionaron por votar en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio.

La iniciativa del oficialismo no avanzó porque recibió 111 votos negativos, contra 109 positivos y 15 abstenciones. El artículo 11 del proyecto planteaba la «eliminación de asignaciones mensuales vitalicias a presidente y vicepresidente».

En ese contexto, la excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza recordó a Clarín: «Siempre he reivindicado y defendido la libertad de expresión, de pensamiento y de acción».

Al hacer referencia a su voto negativo, frente a la aprobación en Diputados de una nueva fórmula jubilatoria que fue sumamente cuestionada por el Ejecutivo nacional, explicó: «Con mi voto respaldé la postura del Presidente y no porque crea que los que aportaron toda su vida no deban cobrar mejor sino porque entiendo que los millones de jubilados sin aportes convirtieron a nuestro sistema previsional en inviable, pero resulta que si alguien marca una sola diferencia, se convierte automáticamente en enemigo, traidor o lo que fuera».

La exdirigente libertaria, que fue candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza en 2023 y recorrió el país junto a los hermanos Milei, terminó de distanciarse de los libertarios, ya que actualmente integraba el bloque Buenos Aires Libre con Lorena Macyszyn.

Luego del triunfo electoral de Javier Milei en el balotaje, los primeros roces llegaron cuando el libertario le había prometido públicamente estar al frente de la Anses, pero finalmente le dio el cargo al economista Osvaldo Giordano. La movida estuvo apuntada a reforzar una alianza con el gobernador cordobés Juan Schiaretti.

La noticia fue un cimbronazo dentro de La Libertad Avanza, no solo porque Píparo formaba parte del núcleo más cercano del libertario sino por la desprolijidad con la que sucedió todo. La legisladora había llegado a dejar un mensaje a los trabajadores de la Anses y le agradecía a Milei «por la confianza».

Piparo tuvo su primer traspié legislativo con los libertarios durante el periodo de sesiones extraordinarias, cuando votó en contra de algunos artículos en particular de la Ley Bases, la primera vez que se trató pero no logró aval en la Cámara de Diputados y volvió a comisión.

A principios de febrero, la Oficina del Presidente realizó una fuerte publicación en redes sociales donde dividió a los diputados que «votaron a favor y en contra del pueblo» durante la debate en particular de la Ley Ómnibus: Piparo figuraba en el segundo grupo. En esa oportunidad, Milei habló de «leales y traidores».

A las 3 de la madrugada, el Presidente reposteó el tuit de la Oficina del Presidente y, lejos de bajarle el tono a confrontación, insistió: «Aquí la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banda. Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina«.

Tras ser incluida en una lista de «traidores», la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza planteó: «Paren con la agresión y la pavada».

Si bien la diputada eligió no contestar a las acusaciones a través de los medios de comunicación, sí lo hizo vía redes sociales: «Paren con el relato de amigo/enemigo que ya lo vimos mil veces y no funciona».