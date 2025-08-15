Las Flores
Accidente en Ruta Nacional 3: tres vehículos chocaron en cadena sin heridos de gravedad
Pasadas las 9 de la mañana de este viernes 15 de agosto, se registró un accidente vial en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3. El siniestro se produjo bajo la modalidad de choque en cadena, involucrando a tres vehículos cuyos ocupantes son oriundos de Moreno, Tandil y San Antonio de Areco.
Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) y el servicio de emergencias SAME, quienes asistieron y controlaron la situación.
