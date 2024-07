Bomberos acudieron al incendio de una vivienda en zona rural

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro,en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de Dr. Karina Gennuso y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Tras denuncia penal realizada el día 01 del corriente por un ciudadano de este medio, el cual daba cuenta que había sido víctima de la sustracción de mil doscientos dólares Estado Unidenses que poseía guardados en el interior de su domicilio.

Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara, recepción de testimonios, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajena al hecho una ciudadana oriunda de este medioy empleada doméstica del denunciante, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda de esta ciudad, lugar de residencia de la sindicada, de la cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de hoy por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de la suma de ochocientos dólares Estado Unidenses. Elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-