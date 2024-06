Bomberos Voluntarios acudieron ante incendio en vivienda de calle Rosario Vera

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, conjuntamente con personal policial de DDI AZUL, Sub DDI Olavarría, Sub DDI Ezeiza y Grupo de Apoyo Departamental de Ezeiza, llevaron a cabo cuatro Órdenes de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco de dicha Investigación, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de Dr. Karina Gennuso y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Debido a denuncia efectivizada en la dependencia referida el de 28 del corriente mes y año por el propietario de un comercio de rubro gomeria de esta ciudad, el cual daba cuenta que había sido víctima de una estafa, en virtud de que había sido contactado por WhatsApp por un masculino el cual manifestaba pertenecer a una empresa de trasporte muy reconocida del sur de nuestro país, teniendo interés en la compra de cubiertas de camiones.

Pactándose dicho negocio se hacen presente en su gomería dos masculino en un camión y se llevan del comercio un total de trece cubiertas de camión, abonando las mismas con cheques de dicha empresa por un monto de siete millones setecientos cincuenta mil pesos, siendo anoticiado a los días por personal del banco en el que se habían depositado, que los mismos eran apócrifos.

Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras municipales y privadas, recepción de testimonios, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando la correcta individualización de las personas que cometieron dicha estafa, las cuales son oriundas de la localidad de Ezeiza, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó cuatro Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro para viviendas de Ezeiza, lugar de residencia de los sindicados, de los cualesno se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores y demás dependencias antes mencionadas, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de 4 celulares, 3 gomas de camión, indumentaria varias y diferentes tipos de documentación, elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-