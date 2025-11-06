Connect with us
Destrucción total de un camión tras un incendio en Ruta 3

Las Flores

Destrucción total de un camión tras un incendio en Ruta 3

Siendo las 22:44 horas, se produjo un toque de sirena alertando a los bomberos por el incendio de un camión en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional N°3.

En el lugar trabajaron los Móviles N°25 y N°30, a cargo del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías País.

A pesar del rápido accionar de los bomberos, el vehículo sufrió destrucción total como consecuencia del fuego.

