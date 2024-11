Gobierno provincial autorizó la suba del 37,5% en el transporte de larga distancia

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Gobierno bonaerense aprobó una actualización tarifaria del 37,5% para los servicios de transporte público de pasajeros interurbano y rural de larga distancia, mediante la Resolución 278/24 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Con el ajuste, se estableció que la tarifa mínima para los servicios interurbanos y rurales pasará a ser de $219,48. Además, se dispuso que las empresas del sector deberán presentar al Ejecutivo provincial los nuevos cuadros tarifarios en forma de declaración jurada.

Al explicar la suba, el ministerio de Transporte hizo referencia al incremento de los costos de insumos y servicios del último tiempo que afronta el sector, el aumento paritario y a la eliminación del Fondo Compensador del Interior (FCI), que dispuso el Gobierno nacional.

Este es el segundo aumento de esta tarifa en lo que va del año. En enero, la provincia ya había dado el OK a un incremento del 45%. En esa oportunidad hubo que realizar una audiencia pública no vinculante- como paso formal antes de aplicar el incremento. En esa oportunidad quedó establecido el régimen, por lo que no hay necesidad de volver a realizar una consulta, explicaron a DIB fuentes del Gobierno.

El incremento esta vez se da poco antes del inicio de la temporada estival, que este año se presenta con dudas en los destinos de la Costa Atlántica y las Sierras, tradicionales destinos turísticos de la Provincia, debido a la apreciación cambiaria, que hace relativamente más atractivas opciones como Brasil para destino de vacaciones.

Las razones

En el texto oficial publicado hoy, se indicó a la hora de justificar el nuevo incremento que “resulta necesario considerar el contexto actual en el que se refleja un importante incremento registrado en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, en el valor del material rodante y de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo, como así también reflejados en los diversos acuerdos de recomposición salarial, alcanzados en el sector del transporte de pasajeros”.

Respecto a la quita de la asistencia de Nación, apuntó que la administración de Javier Milei ordenó “de manera intempestiva la supresión de los recursos económicos con destino al “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País” (FCI), dirigido a asistir a las empresas prestatarias de servicios de autotransporte público de pasajeros, que operan en el interior de la Provincia, por fuera del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando un desequilibrio económico y financiero en las empresas operadoras de tales servicios”.

En este marco, el documento oficial recordó que el gobierno provincial “decidió incrementar la inyección de recursos económicos con destino al “Régimen Transitorio de Subsidios” (art. 2° Decreto N°6/21), dirigido a los prestadores de servicios o líneas de transporte automotor de pasajeros”.

Asimismo, reveló que el aumento fue pedido por la Cámara de Transporte Público de Pasajeros del Interior bonaerense (CATPIBA), señalando que solicitaron “una actualización de los valores tarifarios aplicables a los servicios provinciales de larga distancia opera en el interior de la provincial, conforme al enfoque empleado en materia tarifaria para los servicios provinciales que se desarrollan dentro del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

De esta manera, el incremento se calculó en base a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General de la Región Gran Buenos Aires, relevado por el INDEC, correspondiente a los períodos mensuales de marzo a agosto inclusive del corriente año.