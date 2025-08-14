Quedó inaugurado el CAPS ‘Dr. Héctor Muñiz’ con nueva ambulancia, equipamiento y anuncios para la ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la mañana de este jueves se concretó la inauguración del flamante Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio 25 de Mayo, un espacio que llevará el nombre del recordado Dr. Héctor Muñiz en homenaje a su vocación y compromiso con la salud de los vecinos. El acto contó con la presencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, funcionarios provinciales, y autoridades municipales encabezadas por el intendente Alberto Gelené.

Antes del corte de cinta, el ministro recorrió las instalaciones, observando cada consultorio y sector del nuevo edificio que comenzará a funcionar el próximo lunes 18. Durante el evento, se descubrieron dos placas: una en el hall de ingreso en reconocimiento al Dr. Muñiz y otra en la entrada principal con el nombre del CAPS y las autoridades que hicieron posible la obra. La ceremonia incluyó la bendición del párroco Eduardo Campion y el tradicional corte de cinta.

El intendente Gelené destacó que la inauguración representa “un hito importante para nuestra ciudad”, agradeciendo al gobernador Axel Kicillof y al ministro Kreplak por la concreción de este proyecto. Remarcó además la transformación que vive la zona, con la conexión vial por Av. Independencia, las obras pluviales y el avance del barrio de 72 viviendas próximo a habilitarse.

Por su parte, Kreplak expresó su satisfacción por sumar un nuevo centro de salud a la red provincial: “Son 500 m² con cinco consultorios más uno odontológico, equipamiento completo, guardia, tecnología, historia clínica digital y un salón para actividades comunitarias”. Este es el CAPS número 193 inaugurado durante la actual gestión provincial, y junto con el nuevo móvil sanitario entregado —la ambulancia N° 385— refuerza la política de fortalecer la atención primaria.

Previo al acto, las autoridades recorrieron el barrio de 72 viviendas, donde el ministro se mostró sorprendido por el desarrollo habitacional. En el marco de su visita, también se entregó equipamiento para el nuevo CAPS y el Hospital de Las Flores, incluyendo computadoras y un ecógrafo portátil.

Finalmente, Gelené anunció la firma de un convenio con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para concretar el entubado completo del canal 17 de Octubre, una obra clave para mejorar el sistema de desagües pluviales de la ciudad.