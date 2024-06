Se realizaron jornadas Integrales de Salud en distintos puntos de la ciudad

Esta mañana, el Dr. Juan Tibiletti, Director del Hospital de Las Flores, dialogó en exclusiva con Julio González en Urbana FM 92.7 para explicar la situación respecto a una gestión de La Libertad Avanza. Esta gestión contempla una línea de cien millones de pesos a través de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, destinada a la Municipalidad de Las Flores, con la propuesta de utilizar esos fondos para un centro de diálisis.



Tibiletti destacó la complejidad de establecer un centro de diálisis, señalando que «hay muchas más cosas que simplemente una máquina o un sillón de diálisis». Según explicó, ya se había gestionado un aparato de diálisis para la terapia intensiva en tiempos de COVID-19, y actualmente hay un proyecto aprobado por el Ministerio de Salud para instalar un centro de diálisis en el hospital. Este proyecto incluye la adquisición de sillones y maquinaria, una planta de agua especial, y un equipo profesional especializado.

El Dr. Tibiletti subrayó la necesidad de contar con un nefrólogo local y un cirujano vascular, ya que en la ciudad no hay profesionales en estas especialidades. Actualmente, ocho personas se realizan diálisis en Las Flores. Resaltó que, aunque es positivo que La Libertad Avanza quiera contribuir, es crucial que la propuesta se base en un proyecto integral y estructurado, ya que simplemente adquirir el equipo no es suficiente.

«La necesidad pasa por armar bien la estructura y no es fácil. Se necesitan profesionales, como un nefrólogo, que en la ciudad no hay. Es un proyecto que está avanzado y se está haciendo. Está muy bien que La Libertad Avanza trate de aportar, pero les dijimos que no compren algo que después no pueda usarse por no tener todo el proyecto armado», explicó Tibiletti.

En conclusión, el Dr. Tibiletti enfatizó que los temas de salud son muy serios y no se resuelven simplemente con una inversión económica. «No solo depende de una firma. Lleva un proyecto, una estructura, un plantel profesional y un mantenimiento anual de 50 millones de pesos, solo en el equipamiento», concluyó.