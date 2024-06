Titular de Panadería describe cruda realidad del sector: «La Gente no tiene plata, no sabemos cómo mantener el equilibrio»

En una entrevista exclusiva en Urbana FM 92.7, Darío Lettieri, titular de una reconocida panadería en la ciudad, compartió su preocupación en diálogo con Julio González por el impacto del contexto económico nacional en su negocio.



Según Lettieri, la panadería no escapa a la realidad del país y ha experimentado una merma en las ventas, junto con aumentos significativos en los precios de insumos clave, como la harina. Además, destacó que los servicios también han sufrido fuertes incrementos, con un aumento del 500% en el gas y del 300% en la luz.

«La gente no tiene plata, el sueldo no le alcanza, no es ninguna novedad», expresó Lettieri, describiendo el desafío de mantener el equilibrio en medio de aumentos constantes y una demanda reducida.

Para hacer frente a esta situación, Lettieri explicó que ha tomado medidas para limitar la producción de productos más caros y enfocarse en aquellos más económicos para los clientes. Además, ha absorbido parte de los aumentos de costos para evitar trasladar la carga financiera a sus clientes.

Ante esta incertidumbre económica, Lettieri enfatizó la necesidad de un punto de estabilidad para poder planificar y tomar decisiones comerciales adecuadas en el futuro.