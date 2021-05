Gelené y Kicillof se reunieron para analizar las próximas medidas

El gobernador Axel Kicillof sumó a la confirmación de la prórroga hasta el 21 de mayo de las restricciones vigentes por la pandemia, la aplicación de controles en los puntos de ingreso a la provincia y la activación de multas de hasta 4 millones de pesos para incumplidores. Además, lanzó un nuevo paquete de ayuda para sectores sociales y productivos por $ 70 mil millones.

“Provincia de Buenos Aires va a adherir a las medidas” nacionales, porque “se basan en criterios epidemiológicos”, dijo Kicillof a confirmar, en el inicio de una conferencia de prensa en Salón Dorado de la Gobernación, lo que ya se había adelantado: El DNU que había anunciado por la mañana el Presidente Alberto Fernández tendrá pleno aplicación en la provincia, donde también se replicará el esquema restrictivo, con mínimos añadidos.

Kicillof dijo que “estuvimos considerando la aplicación de más medidas de cuidado” en referencia a la postura que habían explicitado sus ministros de Salud, Daniel Gollán –que estaba a su lado- y de Seguridad Sergio Berni de ir a una fase mucho más restrictiva. Pero no lo hizo, según explicó, para seguir las instrucciones nacionales. “Quiero dejar claro que los DNU son ley y la PBA va a respetar la ley”, explicó. Y agregó: “La democracia se basa en respetar la ley”. El destinatario de su mensaje era el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que como él quería aplicar un esquema distinto al que dispuso Fernández, pero en un sentido opuesto: Menos restrictivo. La disputa sigue siendo en torno a las clases presenciales, que en la ciudad seguirán sin estar suspendidas para nivel inicial, primario y parte del secundario, pese a que la prórroga de la normativa nacional disponía seguir con el cierre.

“No es momento de forzar una discusión sobre autonomía y federalismo”, dijo sobre la disputa entre el gobierno nacional y el porteño en torno a la presencialidad escolar. Matizó es¡ crítica con una repsaldo a la decisión de aplicar la bimodalidad y cerrar algunas escuelas secundarias en la ciudad. “Lo celebro, realmente lo celebro”, dijo Kicillof.

Situación dramática

El gobernador respaldó el esquema que se viene aplicando hace 15 días al señalar que “las medidas funcionaron” para amesetar la curva de contagios, pero dijo que lo que se necesita es ir más allá y lograr que los casos comiencen a bajar. “Seamos conscientes de que el esfuerzo que hicimos tuvo un resultado contundente, contundente respecto de lo que venía ocurriendo”.

Pero recordó al mismo tiene que el sistema de salud de la provincia “es un sistema all borde del colapso”.

También criticó a la oposición al señalar que “esas medidas que funcionaron son las que la oposición se obstinaba en decir que no iban a funcionar”.

Los anuncios

Las novedades respecto del esquema que venía rigiendo en la provincia en los últimos 15 días son la aplicación de controles en los ingresos a la provincia, la activación de un sistema de multas que estaba legislado pero no activado y que prevé sanciones de hasta 4,3 millones de pesos a quienes no acaten las restricciones vigentes y, en los distritos en fase 2 la obligación para comercios no esenciales de despachar mercadería fuera de los locales.

La novedad fue la inclusión de otro paquete de ayuda social, en este caso por $ 70 mil millones. Se ampliarán programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que comanda Andrés Larroque, como el Más Vida, UDIS, Centros Juveniles y Becas de Niñez en un 50% en su monto y en un 30% en su cantidad de beneficiarios. También sumará 15 mil beneficiarios al programa Envión. Además, 127.800 jóvenes ingresarán al Servicio Alimentario Escolar. Las jubilaciones mínimas, que cobran unas 15 mil personas, subirán un 35%.

El Banco Provincia, por su parte, abrirá una nueva línea de crédito destinado a compra de materiales para mejorar vivienda por hasta 100 mil pesos con tasa subsidiada, un programaa para descuento de tasa en descuento de cheques de PyMeS y capital de trabajo y otro de refinanciación de deudas de consumo y comerciales.