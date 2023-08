Sub DDI de nuestra ciudad dio con los autores que desvalijaron las cabañas de «Aires Campestres»

Personal de Sub DDI Las Flores en la mañana de hoy llevo a cabo tres allanamientos en el conurbano bonaerense, mas precisamente en las localidades de San Miguel y José C Paz por hecho ocurrido el dia 05 del corriente mes y año en donde familia de turistas habían desvalijado dos cabañas de complejo Aires Campestres de esta ciudad.

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “AVERIGUACION DE ILICITO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores y la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 16 a cargo de Dr. Guillermo Vaticano del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia penal realizada el día antes mencionado en sede de la Patrulla Rural de Las Flores, donde el ciudadano Guillermo Martin Suriano, propietario de complejo de cabañas Aires Campestres, denuncio que turistas que se habían alojado en el lugar le habían desvalijado dos cabañas, sustrayéndole gran cantidad de elementos del interior de las mismas.

La SUB DDI LOCAL se abocó a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara pertenecientes a Monitoreo Municipal y particulares, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho cuatro ciudadano oriundos del conurbano bonaerense, mas precisamente de las localidades de San Miguel y José C Paz , por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para una vivienda situada en calle Azcuénaga al 2400 y otra situada en calle San Nicolás al 500 ambas de la localidad de San Miguel y otra casa situada en calle Cacique Coliqueo al 2300 de José C Paz, siendo estas personas de la comunidad gitana, no pudiéndose brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores contando con la Colaboración del Comando de Prevención Rural Las Flores, Comando de Prevención Rural Saladillo, Sub DDI San Miguel y Sub DDI José C Paz , arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de gran cantidad de los elementos denunciados por la víctima, como son juegos de cuchillos y tenedores de mesa, cinco ollas de aluminio de diferentes tamaños, dos pavas de aluminio, un hervidor de aluminio, diez toallas de mano, una espátula, cinco vasos de vidrio, elementos que son de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.

Como así también se iniciaron actuaciones penales caratuladas “AVERIGUACION DE ILICITO”, con la Intervención de la Unidad Funcional de Instrucción nro. 20 del Departamento Judicial de San Martin debido a que en uno de los domicilios se recogió dos atornilladoras marca Makitta, una motosierra mara Husqvarna, tres desmalezadoras marca Makitta, una amoladora marca Makitta, una pistola de calor marca Husqvarna, stikers de diferentes marcas y tamaños (Dewalt, makitta, Sthil), objeto que no poseían ningún tipo de documentación respaldatoria siendo de dudosa procedencia, quedando todos estos elementos a Disposición de la Unidad Funcional de San Martin. –