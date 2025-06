Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en Rauch por un importante Robo cometido en una vivienda de esa ciudad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, contando con la colaboración de personal policial de G.A.D de la localidad de Olavarría y Estación Policía Comunal Las Flores, llevaron a cabo una Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y detención, en el marco de dicha Investigación, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 13 a cargo del Dr. Adrián Peiretti, Ayudantía Fiscal de Rauch a cargo del Dr. Adriana Hernandorena ambos del Departamento Judicial de Azul.

Debido a denuncia efectivizada durante el fin de semana en Estación de Policía Comunal de Rauch, en donde un ciudadano manifestaba que autores ignorados habían ingresado al interior de una vivienda de su propiedad situada en la planta urbana y mediante la utilización de amoladora o similar habían violentado caja fuerte sustrayéndole la suma de siete millones de pesos, además del sistema de camaras de seguridad del lugar.

Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL y personal G.T.O. Estación de Policía Comunal de Rauch se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras pertenecientes al Centro de Monitoreo Municipal, lo que permitieron identificar a un rodado Marca Renault modelo Koleos que no sería ajeno al hecho investigado, como así también la correcta individualización de su conductor oriundo de la ciudad de Rauch, siendo estas tareas coordinadas por la Fiscalía Actuante. Por lo que con las probanzas halladas el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó una Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y detención para vivienda ubicada en calle 30 de Rauch, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación.

Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la noche del día de ayer por personal de Sub DDI Las Flores y demás dependencias antes mencionadas, arrojando resultado positivo ya que se procedió a la detencion del masculino en cuestión y al secuestro de dinero en efectivo, una amoladora, tres teléfonos celulares y un rodado Marca Renault modelo Koleos la cual posee pedido de secuestro activo por “ROBO AUTOMOTOR” de fecha 13/08/2024, elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente. Detenido alojado en sede de Sub DDI Las Flores a la espera de Cupo Alojamiento en Unidad Penal Carcelaria-