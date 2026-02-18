Bailando con el alma en Nara que Ver por Canal 9

Connect with us
hace 8 horas

BCEA grabó en Canal 9 y este sábado saldrá al aire su presentación representando a Las Flores.

La escuela de danza Bailando con el Alma vivió una jornada inolvidable este martes 17 de febrero, cuando su delegación se presentó en los estudios de Canal 9 para realizar la grabación del programa Nara que Ver, conducido por Nara Ferragut.

Con una delegación integrada por 21 bailarines y bailarinas, el grupo dirigido por la profesora y coreógrafa Ileana Zacarías representó a Las Flores en este ciclo televisivo de alcance nacional, mostrando el talento y el trabajo que desarrolla la escuela BCEA – Bailando con el Alma.

Tras una jornada cargada de emoción y expectativas, la producción confirmó que el programa saldrá al aire este sábado 21 a las 17 horas, permitiendo que toda la comunidad pueda acompañar a los artistas locales en pantalla.

Sin dudas, una experiencia única para los jóvenes bailarines y un nuevo motivo de orgullo para la ciudad, que continúa mostrando su talento cultural en escenarios de todo el país.

