Bailando con el Alma llega a la televisión nacional y representará a Las Flores en Canal 9

Las Flores

Nuestro portal dialogó con la profesora y coreógrafa Ileana Zacarías, quien confirmó que la escuela de danza “Bailando con el Alma” tendrá una importante participación televisiva en los próximos días.
Según detalló, el grupo viajará el martes 17 de febrero a Canal 9, llevando a 21 bailarines y bailarinas que representarán a la ciudad en una presentación especial dentro del programa “Nara que Ver”, conducido por Nara Ferragut.

La grabación se realizará ese mismo martes, mientras que el ciclo se emite sábados y domingos por la tarde, llevando a la pantalla nacional distintas expresiones culturales y artísticas.

La profesora señaló además que el grupo ya se encuentra trabajando intensamente para esta oportunidad, destacando la emoción y el compromiso de los alumnos ante lo que definió como una experiencia única e inolvidable. De esta manera, la escuela dirigida por Zacarías volverá a poner en escena el talento local en una pantalla de alcance nacional, llevando el nombre de la ciudad a uno de los canales más importantes del país.

