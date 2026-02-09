Las Flores
Bailando con el Alma llega a la televisión nacional y representará a Las Flores en Canal 9
Nuestro portal dialogó con la profesora y coreógrafa Ileana Zacarías, quien confirmó que la escuela de danza “Bailando con el Alma” tendrá una importante participación televisiva en los próximos días.
Según detalló, el grupo viajará el martes 17 de febrero a Canal 9, llevando a 21 bailarines y bailarinas que representarán a la ciudad en una presentación especial dentro del programa “Nara que Ver”, conducido por Nara Ferragut.
La grabación se realizará ese mismo martes, mientras que el ciclo se emite sábados y domingos por la tarde, llevando a la pantalla nacional distintas expresiones culturales y artísticas.
La profesora señaló además que el grupo ya se encuentra trabajando intensamente para esta oportunidad, destacando la emoción y el compromiso de los alumnos ante lo que definió como una experiencia única e inolvidable. De esta manera, la escuela dirigida por Zacarías volverá a poner en escena el talento local en una pantalla de alcance nacional, llevando el nombre de la ciudad a uno de los canales más importantes del país.
El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible para febrero
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
Bailando con el Alma llega a la televisión nacional y representará a Las Flores en Canal 9
Carnicerías locales confirmaron aumentos de hasta un 5% en la carne vacuna en los primeros días de Febrero
Gran actuación de Ferro: el Sub 14 femenino fue cuarto en el Nacional de Ayacucho
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras