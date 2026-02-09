Bailando con el Alma llega a la televisión nacional y representará a Las Flores en Canal 9

Según detalló, el grupo viajará el martes 17 de febrero a Canal 9, llevando a 21 bailarines y bailarinas que representarán a la ciudad en una presentación especial dentro del programa “Nara que Ver”, conducido por Nara Ferragut.

La grabación se realizará ese mismo martes, mientras que el ciclo se emite sábados y domingos por la tarde, llevando a la pantalla nacional distintas expresiones culturales y artísticas.

La profesora señaló además que el grupo ya se encuentra trabajando intensamente para esta oportunidad, destacando la emoción y el compromiso de los alumnos ante lo que definió como una experiencia única e inolvidable. De esta manera, la escuela dirigida por Zacarías volverá a poner en escena el talento local en una pantalla de alcance nacional, llevando el nombre de la ciudad a uno de los canales más importantes del país.