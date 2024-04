Destacada presentación de alumnos del natatorio municipal «Hugo Mauro» en el provincial de Mar del Plata

Laureano Rosas obtuvo ayer la Medalla de Oro en la competencia de pelotón en línea de la categoría Elite, correspondiente al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta que se desarrolló en Alta Gracia, Córdoba.

Cabe destacar que la prueba incluyó 180 Km. (45 giros) en el autódromo Oscar Cabalén, resolviéndose con anticipación debido a la fuga de Hugo Velázquez (ACINOBA), Laureano Rosas (ACINPROBA), Daniel Juárez (Chaco), Alejandro Quilci (Neuquén), Isaías Abu (Junín), Leandro Velardez (San Juan), Marcos Rodríguez (Santafesina), Diego Valenzuela (Córdoba), Marcelo Méndez y Emiliano Montoya (Mendoza).

Asimismo, el pelotón intentó durante varias vueltas llegar hasta el corte, pero no encontró la forma de alcanzar al lote puntero que sacó una distancia considerable.

Cuando quedaban 6 vueltas, Leandro Velardez (San Juan), Daniel Juárez (Chaco) y Laureano Rosas (ACINPROBA) fueron en busca de las medallas, definiéndose la carrera en el sprint final después de 4 horas, donde el pedalista florense superó a Juárez y unos metros más atrás apareció Velardez.

“Es un logro muy lindo, un gran objetivo que hace tiempo lo buscaba. Me llevo el premio mayor y todavía no caigo en lo que he logrado, es algo muy grande para mi palmarés”, resaltó Laureano en la red social Facebook de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.