Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División

Las Flores

Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La categoría Sexta de El Taladro de Las Flores se consagró campeona de la Copa Plata de la Cuenca del Salado, tras una final muy disputada ante Dorrego de Navarro. El encuentro terminó 2 a 2 y se definió por penales, donde el conjunto florense mostró mayor efectividad para quedarse con el título.

El Taladro tuvo como gran figura a Nicole Robles, autora de los dos goles del equipo. Para Dorrego marcaron Constanza Denegri y Pilar Vega. Bajo la conducción de su entrenadora y profesora Felisa Suárez, el equipo logró sostener un sólido rendimiento durante todo el certamen, coronando el trabajo con esta importante consagración. Este triunfo destaca el crecimiento del hockey femenino en Las Flores y el esfuerzo de jugadoras, cuerpo técnico y la institución en su conjunto.

Te puede interesar:

Hockey: La séptima del CAET avanzó a semifinales del torneo Clausura de la Cuenca del Salado

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.