Las Flores
Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División
La categoría Sexta de El Taladro de Las Flores se consagró campeona de la Copa Plata de la Cuenca del Salado, tras una final muy disputada ante Dorrego de Navarro. El encuentro terminó 2 a 2 y se definió por penales, donde el conjunto florense mostró mayor efectividad para quedarse con el título.
El Taladro tuvo como gran figura a Nicole Robles, autora de los dos goles del equipo. Para Dorrego marcaron Constanza Denegri y Pilar Vega. Bajo la conducción de su entrenadora y profesora Felisa Suárez, el equipo logró sostener un sólido rendimiento durante todo el certamen, coronando el trabajo con esta importante consagración. Este triunfo destaca el crecimiento del hockey femenino en Las Flores y el esfuerzo de jugadoras, cuerpo técnico y la institución en su conjunto.
