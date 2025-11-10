Hockey: La séptima del CAET avanzó a semifinales del torneo Clausura de la Cuenca del Salado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La séptima división de hockey del Club Atlético El Taladro (CAET) consiguió el pasado sábado un contundente triunfo por 8-1 frente a San Miguel de Las Heras en los cuartos de final del torneo Clausura de la Federación Regional Cuenca del Salado.

El encuentro se disputó en la cancha de Las Cebras de Monte, ante un gran marco de público que acompañó a las jugadoras. Los goles del equipo local fueron convertidos por Renata Diz (2), Malena Peyre, Lola Patronelli (2), Juana García Romero y Lucía Queijeiro.

Con este resultado, el CAET aseguró su lugar en las semifinales, donde se enfrentará a Club Belgrano. El partido se jugará el próximo sábado a las 9:00 horas en la cancha de San Miguel de Las Heras, con la ilusión de acceder a la gran final del torneo.