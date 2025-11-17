Las Flores
La Cancha Municipal será sede de las Finales de Cuenca del Salado: un hito para el Hockey de El Taladro y la ciudad
El Club Atlético El Taladro anunció con enorme orgullo que, por intermedio de la Municipalidad, la Cancha Municipal de Hockey fue seleccionada como sede oficial de todas las finales del Torneo Clausura de la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado.
Desde la institución destacaron el acompañamiento del Municipio al brindar la disponibilidad del predio, un gesto que permite seguir impulsando el crecimiento del hockey local. “Para nosotros será un hecho histórico poder recibir a todas las ciudades integrantes de Cuenca y ser anfitriones de un evento deportivo de tal magnitud”, expresaron.
Asimismo, El Taladro agradeció especialmente a la Federación Cuenca del Salado por otorgar esta oportunidad que marcará “un antes y un después” para el hockey de la ciudad. En el comunicado, el club destacó el reconocimiento al trabajo de tantos años dedicados al desarrollo de la disciplina y al esfuerzo que permitió formar a cada jugadora que pasó por la institución.
Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División
La jornada tendrá un condimento especial: la Séptima División de El Taladro disputará el encuentro por el 3º y 4º puesto, con la posibilidad de subirse al podio y hacerlo en casa, ante su gente.
El evento se llevará a cabo el 21 de noviembre en la Cancha Municipal de Hockey. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de cantina. El club invita a toda la comunidad a ser parte de la gran fiesta del hockey de Cuenca del Salado, un evento que promete emociones, deporte y un hecho histórico para el hockey florense.
