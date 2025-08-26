Las Flores
Las jugadoras Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, junto a la entrenadora Felisa Suárez, llevan el hockey de El Taladro al Torneo Argentino Sub 16 en Mendoza
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este jueves 28 de agosto será una fecha muy especial para el hockey florense: las jugadoras del Club Atlético El Taladro, Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, vestirán la camiseta de la Federación de Cuenca del Salado en el Torneo Argentino de Selecciones Sub 16, que se disputará en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Ambas jugadoras, formadas en la cantera de El Taladro, tendrán la oportunidad de medirse ante los mejores seleccionados del país en un certamen de gran jerarquía, organizado por la Confederación Argentina de Hockey.
Además, el hockey de Las Flores también dirá presente desde el cuerpo técnico: la entrenadora Felisa Suárez formará parte del staff de Cuenca, sumando una valiosa experiencia en el plano nacional, lo que refuerza el crecimiento de la disciplina en nuestra ciudad.
Hockey: Nicole Robles y Jazmín Astaburuaga jugarán el Argentino Sub 16 con la Federación de Cuenca
Cuenca del Salado integra el Grupo B, junto a las selecciones de la Asociación Centro Sur Entrerriano y la Asociación Sur Entrerriano. El debut será este jueves a las 15 horas, en las canchas del San Rafael Tenis Club.
Sin dudas, la presencia de Astaburuaga, Robles y Suárez en este importante torneo representa un gran orgullo para el hockey florense y un estímulo para las futuras generaciones que sueñan con llegar a estas instancias.
Cuerpo técnico de Cuenca del Salado:
- Javier Novoa
- Estefanía Nova
- Felisa Suárez
Javier Rodríguez en Urbana FM 92.7: “Necesitamos un Estado presente para fortalecer la producción, el empleo y las pymes”
La Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios, Las Flores recibió casi 4 millones
Las jugadoras Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, junto a la entrenadora Felisa Suárez, llevan el hockey de El Taladro al Torneo Argentino Sub 16 en Mendoza
Maximiliano Suescun en Urbana FM 92.7: “Queremos representar al interior productivo con una mirada distinta para la Provincia”
La Cámara de Apelación de Azul dispuso la libertad del policía florense acusado de abuso sexual
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras