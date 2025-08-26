Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Las Flores

Las jugadoras Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, junto a la entrenadora Felisa Suárez, llevan el hockey de El Taladro al Torneo Argentino Sub 16 en Mendoza

hace 9 horas

Este jueves 28 de agosto será una fecha muy especial para el hockey florense: las jugadoras del Club Atlético El Taladro, Jazmín Astaburuaga y Nicole Robles, vestirán la camiseta de la Federación de Cuenca del Salado en el Torneo Argentino de Selecciones Sub 16, que se disputará en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Ambas jugadoras, formadas en la cantera de El Taladro, tendrán la oportunidad de medirse ante los mejores seleccionados del país en un certamen de gran jerarquía, organizado por la Confederación Argentina de Hockey.

Además, el hockey de Las Flores también dirá presente desde el cuerpo técnico: la entrenadora Felisa Suárez formará parte del staff de Cuenca, sumando una valiosa experiencia en el plano nacional, lo que refuerza el crecimiento de la disciplina en nuestra ciudad.

Cuenca del Salado integra el Grupo B, junto a las selecciones de la Asociación Centro Sur Entrerriano y la Asociación Sur Entrerriano. El debut será este jueves a las 15 horas, en las canchas del San Rafael Tenis Club.

Sin dudas, la presencia de Astaburuaga, Robles y Suárez en este importante torneo representa un gran orgullo para el hockey florense y un estímulo para las futuras generaciones que sueñan con llegar a estas instancias.

Cuerpo técnico de Cuenca del Salado:

  • Javier Novoa
  • Estefanía Nova
  • Felisa Suárez

