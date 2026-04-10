Las Flores
Facundo Pier brilló en “Es Mi Sueño” y obtuvo las cuatro luces verdes del jurado
El cantante florense se presentó en el programa Es Mi Sueño, conducido por Guido Kaczka, donde interpretó un tema de Luis Miguel y conquistó al jurado integrado por Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton, obteniendo las cuatro luces verdes
El cantante de Las Flores radicado en San Miguel del Monte, Facundo Pier, tuvo una destacada presentación en el programa televisivo Es Mi Sueño, conducido por Guido Kaczka, donde logró conquistar al jurado con su interpretación.
Durante su participación, el joven artista interpretó un tema de Luis Miguel, brindando una sólida actuación que se destacó tanto por su calidad vocal como por su presencia en el escenario.
Su performance recibió una excelente devolución por parte del jurado integrado por Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton, quienes le otorgaron las cuatro luces verdes, señal de aprobación unánime.
Lollapalooza 2026: line up día por día para armar tu grilla
La interpretación de Pier sorprendió al jurado, que destacó su voz y su forma de transmitir la canción, generando un momento muy especial dentro del programa.
La participación del artista florense generó además orgullo entre vecinos y seguidores de Las Flores, quienes acompañan su crecimiento artístico y celebran su llegada a uno de los escenarios televisivos más vistos del país.
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias
Facundo Pier brilló en “Es Mi Sueño” y obtuvo las cuatro luces verdes del jurado
Hoy comienza la feria “El Mercader”: tres días con todos los artistas confirmados, feria y gastronomía
Las Flores recibirá más de $670 millones del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal
La carne subió 10,6% en marzo y casi 70% en los últimos doce meses
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras