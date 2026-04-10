Facundo Pier brilló en “Es Mi Sueño” y obtuvo las cuatro luces verdes del jurado

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El cantante de Las Flores radicado en San Miguel del Monte, Facundo Pier, tuvo una destacada presentación en el programa televisivo Es Mi Sueño, conducido por Guido Kaczka, donde logró conquistar al jurado con su interpretación.

Durante su participación, el joven artista interpretó un tema de Luis Miguel, brindando una sólida actuación que se destacó tanto por su calidad vocal como por su presencia en el escenario.

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Su performance recibió una excelente devolución por parte del jurado integrado por Abel Pintos, Carlos Baute, Jimena Barón y Joaquín Levinton, quienes le otorgaron las cuatro luces verdes, señal de aprobación unánime.

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La interpretación de Pier sorprendió al jurado, que destacó su voz y su forma de transmitir la canción, generando un momento muy especial dentro del programa.

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La participación del artista florense generó además orgullo entre vecinos y seguidores de Las Flores, quienes acompañan su crecimiento artístico y celebran su llegada a uno de los escenarios televisivos más vistos del país.

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