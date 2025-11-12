Las Flores
Santi Peters lleva su magia a la televisión nacional en un programa solidario con Guido Kaczka
Se presentará esta noche en el programa “Buenas Noches Familia” de Guido Kaczka por Canal 13, donde realizará un show solidario para ayudar a una niña de Córdoba que necesita una operación en México.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El reconocido ilusionista florense Santiago Peters participará esta noche en el programa “Buenas Noches Familia”, conducido por Guido Kaczka en Canal 13, donde desplegará su talento en una jornada solidaria destinada a ayudar a Albert, una niña de Corral de Bustos que necesita viajar a México para una compleja operación.
En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Canu a la Mañana por Urbana FM 92.7, Santi contó cómo surgió la convocatoria:
“Me invitaron a participar para hacer unos juegos de magia y que la gente, desde su casa, pueda colaborar con la causa. Me llamaron ayer para grabar hoy, así que fue todo muy rápido, pero estoy feliz de poder sumarme”.
El florense Federico Viola ganó 2 millones en los 8 escalones
El mago florense, que lleva más de 25 años en el mundo del espectáculo, expresó su entusiasmo por esta oportunidad que combina arte y solidaridad:
“Este programa llega a muchos hogares y tiene una causa de fondo muy linda. Ojalá podamos ayudar y que todo salga bien. La magia también sirve para eso: para hacer el bien y generar esperanza”.
Durante la entrevista, también recordó emocionado el reciente homenaje a su padre, Raúl Peters, con la designación de su nombre en la sala del Teatro Municipal:
“Fue una caricia enorme para toda la familia. Mi viejo amaba ese teatro; seguro está feliz desde arriba”.
Santi adelantó que esta presentación televisiva lo desafía a adaptar sus rutinas al formato de cámara, donde todo debe resolverse en segundos:
“En la tele los tiempos son muy distintos. Tenés que hacer magia visual y directa, que se vea bien y mantenga la atención del público. Pero estudié para esto y estoy preparado”.
El artista, que actualmente reside en Buenos Aires, también adelantó que planea volver a Las Flores con propuestas que combinen shows y acciones solidarias:
“Cuando quiera, voy a estar haciendo algo allá, por quien lo necesite”.
La cita es hoy a las 21 hs por Canal 13, en “Buenas Noches Familia”.
Confirman el piso de 190 días de clases en 2026 y anuncian mayor control de las horas escolares
El Ejecutivo promulgó ordenanzas sobre tránsito, ambiente, producción y reconocimiento local
Mañana jueves se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el HCD
Este sábado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen se suma a “La Noche de los Museos”
Santi Peters lleva su magia a la televisión nacional en un programa solidario con Guido Kaczka
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras