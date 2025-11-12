Santi Peters lleva su magia a la televisión nacional en un programa solidario con Guido Kaczka

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El reconocido ilusionista florense Santiago Peters participará esta noche en el programa “Buenas Noches Familia”, conducido por Guido Kaczka en Canal 13, donde desplegará su talento en una jornada solidaria destinada a ayudar a Albert, una niña de Corral de Bustos que necesita viajar a México para una compleja operación.



En diálogo con Julio González y Laura Lopardo en Canu a la Mañana por Urbana FM 92.7, Santi contó cómo surgió la convocatoria:

“Me invitaron a participar para hacer unos juegos de magia y que la gente, desde su casa, pueda colaborar con la causa. Me llamaron ayer para grabar hoy, así que fue todo muy rápido, pero estoy feliz de poder sumarme”.

El mago florense, que lleva más de 25 años en el mundo del espectáculo, expresó su entusiasmo por esta oportunidad que combina arte y solidaridad:

“Este programa llega a muchos hogares y tiene una causa de fondo muy linda. Ojalá podamos ayudar y que todo salga bien. La magia también sirve para eso: para hacer el bien y generar esperanza”.

Durante la entrevista, también recordó emocionado el reciente homenaje a su padre, Raúl Peters, con la designación de su nombre en la sala del Teatro Municipal:

“Fue una caricia enorme para toda la familia. Mi viejo amaba ese teatro; seguro está feliz desde arriba”.

Santi adelantó que esta presentación televisiva lo desafía a adaptar sus rutinas al formato de cámara, donde todo debe resolverse en segundos:

“En la tele los tiempos son muy distintos. Tenés que hacer magia visual y directa, que se vea bien y mantenga la atención del público. Pero estudié para esto y estoy preparado”.

El artista, que actualmente reside en Buenos Aires, también adelantó que planea volver a Las Flores con propuestas que combinen shows y acciones solidarias:

“Cuando quiera, voy a estar haciendo algo allá, por quien lo necesite”.

La cita es hoy a las 21 hs por Canal 13, en “Buenas Noches Familia”.