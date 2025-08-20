El florense Federico Viola ganó 2 millones en los 8 escalones

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una vez más, Las Flores fue protagonista en la televisión nacional. En la última emisión del programa Los 8 Escalones de los 2 millones, emitido por Canal 13 y conducido por Pampita Ardohain, el florense Federico Viola, ingeniero químico, se consagró ganador llevándose el premio mayor.

La jornada estuvo marcada por la emoción y la tensión de cada instancia, con la participación especial del periodista Darío Szeta como invitado. Viola avanzó con solvencia en todas las etapas del juego, respondiendo correctamente las preguntas y llegando a la instancia final, donde la definición estuvo a cargo de la histórica conductora Teté Coustarot.

Con su respuesta acertada en la última pregunta, Federico alcanzó la cima del juego y se alzó con los 2 millones de pesos, demostrando conocimiento, templanza y orgullo florense en la pantalla grande.

El logro de Viola no solo lo convierte en ganador del programa, sino que también representa un motivo de alegría y reconocimiento para toda la comunidad de Las Flores.