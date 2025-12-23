Dolores
Dolores: otro vecino ganó casi $2.700 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números
Si la suerte tuviera domicilio, este año estaría en Dolores. Un vecino de la ciudad volvió a hacer historia al ganar $2.717.616.597 en el Quini 6, tras acertar los seis números de la modalidad Revancha.
El dato que sorprende en toda la región es contundente: es la tercera vez en el año que un premio millonario del Quini 6 sale en Dolores, consolidando a la ciudad como “la ciudad de la suerte” en 2025.
La apuesta ganadora se realizó en una agencia local y los números favorecidos fueron 12, 13, 16, 18, 22 y 24. El ganador fue el único en acertar los seis números en esa modalidad. Por cuestiones de seguridad no se difundieron datos sobre su identidad, aunque se confirmó que se trata de un vecino de Dolores, ubicada a unos 200 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Quini 6: tres bonaerenses ganaron más de $6.100 millones en el sorteo especial aniversario
En la modalidad Tradicional el pozo quedó vacante, mientras que en “Siempre Sale” un apostador de Villa Rumipal, Córdoba, se llevó más de $146 millones.
¿Cuánto cobrarás el ganador?
De acuerdo a la legislación vigente, los premios del Quini 6 tienen una retención impositiva del 31% sobre el 90% del monto total. Así, el descuento rondará los $760 millones, y el vecino de Dolores cobrará cerca de $1.960 millones netos.
Más allá de comparaciones históricas o del valor en dólares, el impacto local es enorme: Dolores vuelve a quedar en el centro de la escena nacional, reafirmando su fama de ciudad afortunada.
Con tres grandes premios en un mismo año, en Dolores ya no se pregunta si la suerte existe… se pregunta dónde se juega el próximo boleto.
