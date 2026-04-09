Las Flores
El próximo 25 de mayo, APHOGARD llevará adelante una nueva edición de su Gran Pollada Patria
La Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad (APHOGARD) anunció la realización de la 3° Gran Pollada Patria, una propuesta solidaria que busca recaudar fondos para continuar con su importante labor en la comunidad.
El evento se llevará a cabo el próximo 25 de mayo, en el marco de los festejos patrios, y contará con una preventa de porciones que incluyen 1 pollo y 2 chorizos a un valor de $25.000.
Desde la organización informaron que la entrega se realizará en el predio de APHOGARD, ubicado en la intersección de Carramasa y Moreno, en el horario de 13 a 14 horas. Además, se solicita a quienes adquieran su porción que concurran con fuente o recipiente para retirar el pedido.
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Esta iniciativa no solo representa una tradición gastronómica muy esperada, sino también una oportunidad para que la comunidad de Las Flores colabore con una institución que trabaja día a día en la inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad. Para adquirir las tarjetas, los interesados pueden contactarse con miembros de la asociación o acercarse a sus canales habituales de difusión.
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