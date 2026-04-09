El próximo 25 de mayo, APHOGARD llevará adelante una nueva edición de su Gran Pollada Patria

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La Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad (APHOGARD) anunció la realización de la 3° Gran Pollada Patria, una propuesta solidaria que busca recaudar fondos para continuar con su importante labor en la comunidad.

El evento se llevará a cabo el próximo 25 de mayo, en el marco de los festejos patrios, y contará con una preventa de porciones que incluyen 1 pollo y 2 chorizos a un valor de $25.000.

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Desde la organización informaron que la entrega se realizará en el predio de APHOGARD, ubicado en la intersección de Carramasa y Moreno, en el horario de 13 a 14 horas. Además, se solicita a quienes adquieran su porción que concurran con fuente o recipiente para retirar el pedido.

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Esta iniciativa no solo representa una tradición gastronómica muy esperada, sino también una oportunidad para que la comunidad de Las Flores colabore con una institución que trabaja día a día en la inclusión y el acompañamiento de personas con discapacidad. Para adquirir las tarjetas, los interesados pueden contactarse con miembros de la asociación o acercarse a sus canales habituales de difusión.

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