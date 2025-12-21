Las Flores
Dos entidades sociales locales recibieron el reconocimiento y aportes del Banco Credicoop
La Comisión de Asociados del Banco Credicoop hizo una nueva entrega de aportes a referentes del Taller Alma y Aphogard.-
El pasado miércoles 17 de diciembre, en instalaciones de la filial local del Banco Credicoop se llevó a cabo el acto de entrega del premio institucional. Las entidades de bien público beneficiadas fueron: Taller Alma y Aphogard.
Tras las palabras de bienvenida, se dio lectura al “Acta compromiso del Pacto Cooperativo sobre diversidad”, mencionando que el cooperativismo tiene un rol fundamental en la promoción de la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, debido a que se cimienta en los valores de la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad compartida, por sobre el interés individual y el fin de lucro, poniendo al ser humano en el centro de sus preocupaciones.
A continuación se destacó que el premio institucional surge del cumplimiento de objetivos semestrales tanto comerciales y de gestión institucional de la filial que se destinan a instituciones sociales vinculadas al banco.
Gracias a la labor de la comisión de asociados y al personal del banco, se logran los objetivos para beneficiar a las entidades de bien público de la localidad; como también es fruto de la confianza de asociados y empresas vinculadas a la entidad bancaria y que la eligen para operar diariamente.
Por su parte, las referentes de las instituciones beneficiarias, agradecieron el reconocimiento y explicaron los alcances de su labor, destacando que las ayudas comunitarias son sumamente valoradas tanto para el sostenimiento del taller protegido como para el desarrollo y ejecución de obra del hogar para personas con discapacidad.
