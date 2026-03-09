El Taller ALMA continúa su actividad con 34 operarios y refuerza sus acciones para sostener el trabajo

Representantes del Taller Protegido ALMA visitaron los estudios de Urbana FM 92.7, donde dialogaron con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos” sobre la actualidad de la institución y las distintas iniciativas que llevan adelante para sostener su funcionamiento.



Durante la entrevista, Sebastián Casey y María Arce contaron que el taller ya retomó plenamente sus actividades tras el receso de verano. Explicaron que durante enero y la primera quincena de febrero suelen trabajar con horario reducido debido a las altas temperaturas, pero que en los próximos días volverán al horario habitual.

Actualmente el espacio cuenta con 34 operarios, quienes desarrollan diferentes tareas dentro del taller. Según señalaron, la institución continúa funcionando gracias al apoyo permanente de la comunidad, empresas, medios y personas particulares que colaboran con distintas acciones solidarias.

Al mismo tiempo, remarcaron que la situación de los talleres protegidos y espacios vinculados a la discapacidad es compleja en todo el país debido a recortes presupuestarios y a la falta de recursos. En ese sentido, mencionaron el caso de la ciudad de Azul, donde uno de los talleres protegidos debió cerrar el año pasado.

Frente a este contexto, desde el Taller ALMA destacan la importancia de generar actividades de recaudación y venta de productos para poder sostener el funcionamiento diario, que incluye gastos de personal, seguros, mantenimiento y elementos de seguridad.

Entre las acciones actuales, anunciaron que continúan realizando ferias solidarias de ropa y calzado con donaciones de la comunidad. En este momento, las prendas se ofrecen a dos por 500 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias y al mismo tiempo recaudar fondos para la institución. La feria se realiza en la sede del taller, ubicada en Sordo 474, en horario de mañana.

Además, el taller seguirá trabajando durante el año con el reciclado de materiales como cartón, papel, aluminio, aerosoles y residuos tecnológicos, que luego se reacondicionan o se comercializan según su estado.

En paralelo, continuarán con la producción de artículos que históricamente elaboran, como trapos de piso, rejillas y bolsas, a los que este año se sumará la fabricación de repasadores, que también se buscará distribuir en comercios de la ciudad a precios accesibles.

Desde el Taller ALMA invitaron a la comunidad a seguir acompañando las distintas iniciativas, ya sea a través de donaciones, compras o participación en las actividades que organizan durante el año.