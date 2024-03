Inauguración de SUM en el Sector Industrial: Impulso al Desarrollo y la Capacitación

En medio de la ola de ajustes económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei, la sociedad enfrenta una situación socioeconómica cada vez más difícil, especialmente para los jubilados. Un reciente mensaje en Facebook de una vecina de la ciudad ha conmovido y visibilizado el duro momento que atraviesan muchos de ellos.

El comentario, publicado por una jubilada, expresa una necesidad urgente: «Buenos días, estoy en busca de trabajo. Me jubilé hace dos meses pero no llego al 15 de cada mes. Si alguien sabe de algún trabajo, por favor me avisa.» Este desgarrador pedido de ayuda refleja el impacto directo de los grandes aumentos en los costos de vida, incluyendo medicamentos, servicios básicos como vivienda, luz, gas e internet, alimentos y otros servicios esenciales.

La situación económica se ha vuelto insostenible para muchos jubilados, cuyos ingresos ya de por sí limitados se ven fuertemente afectados por la inflación descontrolada y los constantes ajustes en los precios de los productos y servicios básicos. El aumento en los costos de la salud, en particular, ha generado una carga adicional para aquellos que dependen de ingresos fijos y limitados.

Este llamado desesperado pone de relieve la urgencia de abordar la crisis socioeconómica que enfrentan los jubilados y otros sectores vulnerables de la sociedad. Es necesario implementar medidas que protejan y apoyen a aquellos que están en situación de mayor fragilidad económica, garantizando su acceso a una vida digna y sostenible en medio de las difíciles condiciones actuales.