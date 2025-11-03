Las Flores
La Cooperativa realizó una reunión informativa con delegados en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El pasado viernes 31 de octubre se realizó, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, una reunión informativa destinada a los Delegados de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.
El encuentro fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Cr. Mario Elgue, y contó con la presencia de numerosos delegados que se acercaron con el propósito de interiorizarse sobre el rol que cumplen y las responsabilidades que asumen dentro de la estructura institucional de la Cooperativa.
Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el funcionamiento del Consejo de Administración, el proceso asambleario y la relevancia de la participación activa de los delegados en la vida democrática de la entidad.
Corte de energía en algunos sectores de la ciudad: una planta cayó sobre las líneas durante una poda particular
Asimismo, se recordó que la 89ª Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicada en Pueblos Originarios N° 480.
Esta instancia formativa se enmarca dentro de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas por el Consejo de Administración, con el objetivo de fomentar una mayor participación, compromiso y sentido de pertenencia por parte de los asociados y delegados.
Editorial: Municipios en alerta, gestión en resistencia
Nueva convocatoria nacional para Fiorella Propato: jugará la final de la América Pádel Cup en Brasil
Asueto municipal el viernes 7 por la conmemoración del Día del Trabajador Municipal
La Cooperativa realizó una reunión informativa con delegados en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras