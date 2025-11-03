La Cooperativa realizó una reunión informativa con delegados en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado viernes 31 de octubre se realizó, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, una reunión informativa destinada a los Delegados de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

El encuentro fue encabezado por el presidente del Consejo de Administración, Cr. Mario Elgue, y contó con la presencia de numerosos delegados que se acercaron con el propósito de interiorizarse sobre el rol que cumplen y las responsabilidades que asumen dentro de la estructura institucional de la Cooperativa.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el funcionamiento del Consejo de Administración, el proceso asambleario y la relevancia de la participación activa de los delegados en la vida democrática de la entidad.

Asimismo, se recordó que la 89ª Asamblea General Ordinaria se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicada en Pueblos Originarios N° 480.

Esta instancia formativa se enmarca dentro de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas por el Consejo de Administración, con el objetivo de fomentar una mayor participación, compromiso y sentido de pertenencia por parte de los asociados y delegados.