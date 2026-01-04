Connect with us
Nació Franchesca, la primera bebé de 2026 en Las Flores

Nació Franchesca, la primera bebé de 2026 en Las Flores

El Hospital de Las Flores celebró el nacimiento de Franchesca, la primera nena del año, trayendo alegría a su familia y al personal médico.
En una emotiva jornada, el Hospital de Las Flores anunció un momento muy especial para la ciudad: el nacimiento de la primera bebé del 2026. A las 20:38 horas del tercer día del año, llegó al mundo Franchesca, una niña que llenó de felicidad a sus familiares y al equipo de salud que la recibió.

Franchesca nació con un peso de 2780 gramos y se encuentra en perfecto estado de salud. Su llegada marca el inicio de un nuevo año cargado de esperanzas y sueños para toda la comunidad de Las Flores.

La familia de Franchesca expresó su alegría y gratitud hacia el personal del Hospital, destacando la atención profesional y cálida que recibieron durante el parto. Por su parte, los médicos y enfermeros celebraron este evento como un motivo para seguir trabajando con dedicación y compromiso.

El nacimiento de Franchesca simboliza el comienzo de un 2026 prometedor en la ciudad, y su historia será recordada como un dato cargado de emoción y esperanza para todos los florenses.

