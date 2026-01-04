Las Flores
Nació Franchesca, la primera bebé de 2026 en Las Flores
El Hospital de Las Flores celebró el nacimiento de Franchesca, la primera nena del año, trayendo alegría a su familia y al personal médico.
En una emotiva jornada, el Hospital de Las Flores anunció un momento muy especial para la ciudad: el nacimiento de la primera bebé del 2026. A las 20:38 horas del tercer día del año, llegó al mundo Franchesca, una niña que llenó de felicidad a sus familiares y al equipo de salud que la recibió.
Franchesca nació con un peso de 2780 gramos y se encuentra en perfecto estado de salud. Su llegada marca el inicio de un nuevo año cargado de esperanzas y sueños para toda la comunidad de Las Flores.
La familia de Franchesca expresó su alegría y gratitud hacia el personal del Hospital, destacando la atención profesional y cálida que recibieron durante el parto. Por su parte, los médicos y enfermeros celebraron este evento como un motivo para seguir trabajando con dedicación y compromiso.
El nacimiento de Franchesca simboliza el comienzo de un 2026 prometedor en la ciudad, y su historia será recordada como un dato cargado de emoción y esperanza para todos los florenses.
