Nació Franchesca, la primera bebé de 2026 en Las Flores

En una emotiva jornada, el Hospital de Las Flores anunció un momento muy especial para la ciudad: el nacimiento de la primera bebé del 2026. A las 20:38 horas del tercer día del año, llegó al mundo Franchesca, una niña que llenó de felicidad a sus familiares y al equipo de salud que la recibió.

Franchesca nació con un peso de 2780 gramos y se encuentra en perfecto estado de salud. Su llegada marca el inicio de un nuevo año cargado de esperanzas y sueños para toda la comunidad de Las Flores.

La familia de Franchesca expresó su alegría y gratitud hacia el personal del Hospital, destacando la atención profesional y cálida que recibieron durante el parto. Por su parte, los médicos y enfermeros celebraron este evento como un motivo para seguir trabajando con dedicación y compromiso.

El nacimiento de Franchesca simboliza el comienzo de un 2026 prometedor en la ciudad, y su historia será recordada como un dato cargado de emoción y esperanza para todos los florenses.