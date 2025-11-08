Las Flores
Robaron un transformador de la Cooperativa Eléctrica
Este lamentable hecho de vandalismo afecta el suministro eléctrico de varios asociados de la zona, generando perjuicios tanto a los usuarios como a la institución.
En la madrugada de hoy, fue sustraído un transformador de 160 kVA, ubicado en la intersección de Islas Malvinas y 25 de Marzo.
El equipo técnico de la Cooperativa se encuentra a la espera del peritaje correspondiente para poder reemplazar el transformador y restablecer el servicio lo antes posible.
Oficializan un plan de regularización de deudas para distribuidoras y cooperativas eléctricas
Desde la Cooperativa expresamos nuestra profunda preocupación y tristeza ante este tipo de hechos, que no solo dañan bienes comunitarios, sino que también afectan directamente a toda la comunidad florense.
Agradecemos la comprensión de los asociados y apelamos a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo las instalaciones eléctricas.
Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.
Tu cooperativa, nuestro compromiso.
