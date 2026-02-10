Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora

Connect with us
Las Flores

El intendente Fabián Blanstein mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores.
El encuentro tuvo como fin avanzar en distintas cuestiones relacionadas a la organización de la 27° Fiesta Criolla que, año a año, se realiza a total beneficio del nosocomio local.

Recordamos que este tradicional evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de marzo y contará con destrezas en el campo de doma, espectáculos artísticos, premios y sorteos, entre otros atractivos. Las entradas se pueden adquirir en distintos puntos de venta y tiene un valor de $32.000 para los 3 días de Fiesta.

En este marco, el intendente destacó y felicitó a los miembros de la Comisión Directiva por el esfuerzo que hacen permanentemente y el tiempo que dedican para sostener la Fiesta y todo lo que se lleva adelante en pos de mejoras para nuestro Hospital.

