Las Flores
Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora
El intendente Fabián Blanstein mantuvo una reunión con integrantes de la Cooperadora del Hospital Zonal General de Las Flores.
El encuentro tuvo como fin avanzar en distintas cuestiones relacionadas a la organización de la 27° Fiesta Criolla que, año a año, se realiza a total beneficio del nosocomio local.
Recordamos que este tradicional evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de marzo y contará con destrezas en el campo de doma, espectáculos artísticos, premios y sorteos, entre otros atractivos. Las entradas se pueden adquirir en distintos puntos de venta y tiene un valor de $32.000 para los 3 días de Fiesta.
En este marco, el intendente destacó y felicitó a los miembros de la Comisión Directiva por el esfuerzo que hacen permanentemente y el tiempo que dedican para sostener la Fiesta y todo lo que se lleva adelante en pos de mejoras para nuestro Hospital.
Ruta 30: volcó una camioneta que transportaba un carro con palos y sus ocupantes resultaron ilesos
Los corsos en Rosas fueron éxito, color y alegría
Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita
Fin de semana a puro fútbol en Las Flores con la Copa Nacional Tino Costa y equipos de todo el país
Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras