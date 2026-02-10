Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora

El encuentro tuvo como fin avanzar en distintas cuestiones relacionadas a la organización de la 27° Fiesta Criolla que, año a año, se realiza a total beneficio del nosocomio local.

Recordamos que este tradicional evento se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de marzo y contará con destrezas en el campo de doma, espectáculos artísticos, premios y sorteos, entre otros atractivos. Las entradas se pueden adquirir en distintos puntos de venta y tiene un valor de $32.000 para los 3 días de Fiesta.

En este marco, el intendente destacó y felicitó a los miembros de la Comisión Directiva por el esfuerzo que hacen permanentemente y el tiempo que dedican para sostener la Fiesta y todo lo que se lleva adelante en pos de mejoras para nuestro Hospital.