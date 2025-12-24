Connect with us
Las Flores

Un Tesla Cybertruck sorprende a todos en Las Flores: diseño futurista y tecnología eléctrica en las calles de la ciudad

hace 48 minutos

Las calles de Las Flores fueron escenario de un hecho poco común: un Tesla Cybertruck, el revolucionario vehículo eléctrico de diseño futurista, fue visto circulando por la ciudad. Su imponente estética y tecnología de vanguardia despertaron la curiosidad de vecinos y transeúntes, que no dudaron en registrar el momento con fotos y videos.

El modelo, conocido por su carrocería angular y materiales resistentes, combina innovación tecnológica con potencia eléctrica, y su presencia en la ciudad sorprendió por lo poco habitual de ver este tipo de vehículos en localidades del interior.

Vecinos comentaron que la camioneta llamó la atención no solo por su diseño, sino también por el silencio al circular, característico de los autos eléctricos. Algunos incluso compararon la escena con películas de ciencia ficción.

