Las Flores

Las Flores registró temperaturas récord y se ubicó entre las diez más calientes del país según el SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 a las 18:00 horas la ciudad de Las Flores registró una temperatura real de 37,4°C, con picos de sensación térmica que alcanzaron los 41°C, ubicándose entre las cinco localidades más calurosas de Argentina.

Este récord se enmarca dentro de una intensa ola de calor que afectó al centro y norte del país, dejando temperaturas históricas en varias ciudades. Entre las localidades que superaron o se acercaron a este registro se encuentran José María Ezeiza, Gualeguaychú, Merlo, Morón y Trenque Lauquen.

