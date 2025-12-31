Las Flores registró temperaturas récord y se ubicó entre las diez más calientes del país según el SMN

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 a las 18:00 horas la ciudad de Las Flores registró una temperatura real de 37,4°C, con picos de sensación térmica que alcanzaron los 41°C, ubicándose entre las cinco localidades más calurosas de Argentina.

Este récord se enmarca dentro de una intensa ola de calor que afectó al centro y norte del país, dejando temperaturas históricas en varias ciudades. Entre las localidades que superaron o se acercaron a este registro se encuentran José María Ezeiza, Gualeguaychú, Merlo, Morón y Trenque Lauquen.