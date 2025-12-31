Las Flores
Las Flores registró temperaturas récord y se ubicó entre las diez más calientes del país según el SMN
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 a las 18:00 horas la ciudad de Las Flores registró una temperatura real de 37,4°C, con picos de sensación térmica que alcanzaron los 41°C, ubicándose entre las cinco localidades más calurosas de Argentina.
Este récord se enmarca dentro de una intensa ola de calor que afectó al centro y norte del país, dejando temperaturas históricas en varias ciudades. Entre las localidades que superaron o se acercaron a este registro se encuentran José María Ezeiza, Gualeguaychú, Merlo, Morón y Trenque Lauquen.
San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos
Fatal accidente en Ruta 3, en Monte: tres muertos tras una colisión entre un micro y dos vehículos
Bomberos acudieron por principio de incendio de una camioneta frente al Hospital
Por orden del Intendente, la pileta del Country solo cerrará el 1° de enero
Accidente en Monte, Ruta Nacional 3: suman 4 los fallecidos, incluida una niña de 5 años
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras