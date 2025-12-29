Ola de calor extrema en Las Flores: esperan hasta 39° y una sensación térmica de 41° para este martes y miércoles

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La ciudad de Las Flores atraviesa un nuevo y intenso episodio de ola de calor, en el marco de las altas temperaturas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles 31 de diciembre podría convertirse en la jornada más calurosa de la semana en nuestra ciudad, con temperaturas máximas cercanas a los 39 grados, elevada humedad y condiciones que incrementan el riesgo para la salud.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que este evento de calor extremo se mantendrá activo durante los últimos días de 2025 y que las condiciones pueden resultar especialmente peligrosas para los grupos de riesgo, entre ellos niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Pronóstico para Las Flores

Lunes 29: mínima de 16°C y máxima de 35°C.

mínima de 16°C y máxima de 35°C. Martes 30: mínima de 20°C y máxima de 38°C.

mínima de 20°C y máxima de 38°C. Miércoles 31: mínima elevada y una máxima que podría alcanzar los 39°C, el valor más alto de la semana en Las Flores.

Desde el SMN explicaron que el aumento sostenido de las temperaturas se debe a la persistencia de una masa de aire cálido sobre la región central del país, que impide un descenso significativo durante la noche y mantiene jornadas consecutivas de calor intenso.

Alerta amarilla y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Buenos Aires, que incluye a Las Flores, y otras siete jurisdicciones del país. Este nivel de advertencia implica riesgos moderados a altos para la salud, sobre todo en los sectores más vulnerables.

Las autoridades recomiendan:

hidratarse con frecuencia, aun sin sensación de sed;

evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17;

usar ropa liviana y de colores claros;

y prestar especial atención a personas mayores y menores de edad.

Cómo seguirá el tiempo en los primeros días de 2026

El comienzo de 2026 en Las Flores continuará siendo caluroso, aunque con temperaturas algo más moderadas respecto al cierre de diciembre. Entre el jueves 1° y el sábado 3 de enero, las mínimas descenderán varios grados y las máximas se ubicarán entre los 28 y 30 grados.

De todos modos, se espera que el calor persista, sin descensos bruscos, luego de un cierre de año marcado por temperaturas extremas en gran parte del territorio bonaerense y en particular en la ciudad de Las Flores.