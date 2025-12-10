Las Flores
Rige un alerta amarillo por tormentas para esta noche del miércoles, según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que comenzará a afectar a la región durante esta noche del miércoles, con la posibilidad de registrarse fenómenos de variada intensidad en Las Flores y la zona.
De acuerdo al informe oficial, se prevén tormentas aisladas y localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y la posible caída de granizo. Las ráfagas podrían alcanzar valores cercanos a los 70 km/h, en tanto que los acumulados de lluvia estimados se ubican entre 20 y 50 milímetros, pudiendo superarse en forma puntual.
El nivel amarillo implica la presencia de condiciones meteorológicas que pueden representar cierto grado de peligro, sobre todo para actividades al aire libre o para sectores vulnerables. Ante este escenario, el SMN recomienda mantenerse informado, evitar circular durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas, asegurar objetos sueltos en patios y balcones, y no refugiarse bajo árboles durante episodios de actividad eléctrica.
