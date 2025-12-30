Es oficial el aumento en las tarifas de gas: de cuánto es el incremento

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La decisión quedó formalizada a través de una serie de resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial, mediante las cuales el organismo regulador estableció los montos que regirán en cada área de concesión, según la distribuidora y la categoría de usuario.

Para la categoría R1 (usuarios residenciales de menor consumo) el valor aprobado fue de 3.514,29 pesos para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense la tarifa quedó fijada en 4.058,43 pesos.

En el otro extremo del cuadro residencial, la categoría R4 (correspondiente a los usuarios de mayor consumo) pasó a tener un cargo de 83.960,03 pesos en la Capital Federal y de 45.627,20 pesos en la provincia de Buenos Aires, según dispuso el organismo.

De manera similar, la Resolución 1012/2025 estableció los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A., incluidos en el anexo de la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones tarifarias. De acuerdo con lo aprobado, la categoría R1 en la zona norte del Gran Buenos Aires quedó en 2.876,99 pesos, mientras que la R4 ascendió a 30.807,68 pesos.

Subsidios en la mira

Los cuadros también contemplan a los usuarios R2, de consumo intermedio, organizados en subcategorías según rangos de uso, y a los R3, que agrupan a los residenciales de mayor demanda, igualmente divididos en segmentos. En ambos casos, las resoluciones aclaran que las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y que se mantienen las bonificaciones para los usuarios de los niveles 2 y 3, de acuerdo con el esquema de segmentación de subsidios.

“Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía”, subrayan los textos oficiales. Además, se señala que corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios que contemplen los precios actualizados del gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT y la actualización prevista en las reglas básicas de la licencia.

Sin embargo el gobierno de Javier Milei prepara el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas que comenzará a regir desde principios de 2026. Así, la segmentación tarifaria vigente que se divide en tres niveles (ingresos altos, bajos y medios) quedará sin efecto, y se aplicará un nuevo régimen.