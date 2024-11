Vialidad Nacional estableció el nuevo esquema de tarifas para las estaciones de peaje

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Gobierno, mediante el decreto 1027/2024, fijó los días no laborables con fines turísticos correspondientes a 2025. La medida busca fomentar el turismo interno y distribuir la actividad turística durante el año para mitigar la estacionalidad.

El decreto resalta que la iniciativa busca generar beneficios tanto para los prestadores turísticos como para las comunidades receptoras, promoviendo viajes internos que incentiven la economía local. Esta medida también facilita la organización de escapadas de fin de semana largo para los argentinos.

De acuerdo con el decreto, se establecieron las siguientes fechas como días no laborables:

2 de mayo (viernes)

(viernes) 15 de agosto (viernes)

(viernes) 21 de noviembre (viernes)

Las fechas fijadas por el Gobierno para 2025, de todos modos, no contarán como feriados sino como días no laborables con fines turísticos. Esto implica que las empresas tienen la potestad de determinar si les otorgan o no el día libre a sus empleados.

Además, según información oficial, “la diferencia con el día feriado radica en que en los días no laborables no se están cumpliendo prestaciones adicionales o extraordinarias asimilables a las horas extras, por lo cual el devengamiento en todos los casos es un salario diario normal se cumplan o no tareas”.

¿Cuáles son los feriados de 2025 en la Argentina?

Feriados nacionales inamovibles

1° de enero (miércoles): Año Nuevo

Año Nuevo 3 y 4 de marzo (lunes y martes): Carnaval

Carnaval 24 de marzo (lunes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril (miércoles): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 18 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1° de mayo (jueves): Día del Trabajador

Día del Trabajador 25 de mayo (domingo): Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo 20 de junio (viernes): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 9 de julio (miércoles): Día de la Independencia

Día de la Independencia 8 de diciembre (lunes): Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre (jueves): Navidad

feriados nacionales trasladables

17 de junio (martes, se traslada al lunes 16): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes 17 de agosto (domingo): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín 12 de octubre (domingo): Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre (jueves): Día de la Soberanía Nacional

Este año, solo quedan dos feriados por delante: el 8 y 25 de diciembre.